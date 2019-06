Arranca amanhã a Operação de Verão da GNR

Os militares vão reforças as ações de patrulhamentos nas principais vias do país até setembro.

A operação “Hermes – Viajar em Segurança”, da GNR, tem início amanhã e vai durar até ao dia 1 de setembro. Durante este período a GNR vai intensificar as ações de patrulhamento, fiscalização e prestar apoio aos condutores “com o objetivo de garantir a sua segurança”, revelou a força de segurança em comunicado.

A GNR sublinha que este reforço do patrulhamento nas estradas deve-se ao aumento de tráfego durante a época estival, “consequência do afluxo de turistas estrangeiros, de emigrantes e das deslocações de cidadãos nacionais para locais de veraneio no gozo das suas férias”.

Durante esta operação a GNR irá privilegiar a “atuação preventiva nos principais eixos rodoviários” com o objetivo de combater a sinistralidade, garantir a fluidez do trafego e apoiar os automobilistas.

A GNR alerta que a operação irá incidir numa fiscalização direcionada para “comportamentos de risco, que coloquem em causa a segurança rodoviária”, como por exemplo a condução sob o efeito de álcool e drogas, excesso de velocidade, utilização indevida do telemóvel, realização de manobras perigosas, condução sem habilitação legal e ainda a utilização incorrecta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção de crianças.

Durante a operação “Hermes – Viajar em Segurança” as forças portuguesas vão contar com o apoio da Guardia Civil espanhola em zonas fronteiriças.