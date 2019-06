Atentado em mesquita de Brest, em França

Numa mesquita do distrito de Pontanezen, em Brest, em França, pelas 16h19 desta quinta-feira, ouviram-se disparos. Duas pessoas ficaram feridas, incluindo o imã Rashid El Jay, conhecido por partilhar opiniões controversas nas redes sociais.

De acordo com o Le Télégramme, um veículo cinzento, Clio 3, chegou e parou em frente da mesquita: um homem saiu do mesmo, conversou com outro indivíduo e disparou “seis ou sete disparos” enquanto os fiéis abandonavam o edifício.

Segundo o procurador Jean-Philippe Récappé, citado pela Reuters, não se sabe se o ataque ocorreu por "motivação religiosa, acerto de contas ou fatores desconhecidos".

Pelas 19h30, hora local, as autoridades francesas encontraram o cadáver do autor do tiroteio, que cometeu suicídio na comuna de Guipavas.