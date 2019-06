Idoso visto pela última vez numa scooter foi encontrado esfaqueado em casa

Desmond Wooding, de 80 anos, foi visto pela última vez pelas 11h30 de 22 de junho. Pelo menos, foi isso que uma testemunha ocular, citada pelo The Mirror, afirmou às autoridades inglesas. Na passada segunda-feira, o idoso foi encontrado esfaqueado na sua habitação em Droitwich, em Worcestershire.

Por outro lado, o The Telegraph avançou que a West Mercia Police está “particularmente interessada” em conversar com um homem que foi captado pelas câmeras de vigilância, instaladas no local onde o ataque aconteceu, enquanto passeava um cão. Segundo uma fonte próxima das autoridades, “o indivíduo agia de forma suspeita”.

A murder investigation has begun following the discovery of a man's body at his home in Vines Lane, #Droitwich, on Monday. Click here to view full appeal and CCTV footage https://t.co/ynO4XuELKr. pic.twitter.com/Ts52wlO6wr