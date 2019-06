Irina Shayk e Bradley Cooper lutam pela custódia da filha

Shayk quer viver com a bebé em Nova Iorque, a 4000 quilómetros de distância do ator, que irá permanecer em Los Angeles para um novo projeto cinematográfico.

Depois de uma separação apelidada de “pacífica”, Irina Shayk e Bradley Cooper preparam-se para lutar pela custódia da filha Lea, de dois anos.

De acordo com a revista ‘Grazia’, Shayk quer viver com a bebé em Nova Iorque, a 4000 quilómetros de distância do ator, que irá permanecer em Los Angeles para um novo projeto cinematográfico, o que causou uma disputa entre os dois e obrigou a luta a tornar-se judicial.

"A Irina nunca se adaptou a Los Angeles, até porque a mãe do Bradley vivia com eles, o que provocava bastante tensão", conta uma fonte, acrescentando que, no último mês, Irina decidiu abandonar a casa e ir com a filha para Nova Iorque.

Recorde-se que o casal separou-se no inicio deste mês, meses depois de terem surgidos rumores de que o ator estaria envolvido com a co-protagonista do filme A Star is Born, Lady Gaga e que a relação com Shayk estava a passar por um mau período.