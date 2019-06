O vídeo protagonizado por dois idosos que está a ser partilhado em todo o mundo | VÍDEO

Um vídeo de um casal de idosos está a comover o mundo. Em menos de duas semanas, desde a sua publicação, a publicação de Amelia Fiore conseguiu 40 milhões de visualizações, 900 mil partilhas e cerca de 50 mil comentários.

O que está a emocionar os utilizadores neste vídeo de quinze segundos? Um idoso a empurrar outra idosa, primeiro com as mãos e depois com a bengala, num baloiço, num parque infantal. Fiore descreve o momento como “o sentido da vida”.