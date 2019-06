Depois de polémica, David Carreira volta a falar em português do Brasil | Vídeo

Cantor deixou de lado as críticas e voltou a falar com sotaque

David Carreira esteve envolvido recentemente em polémica por, durante uma entrevista à ESPN no Brasil, falar com sotaque brasileiro.

Depois de inúmeros críticas, o cantor chegou mesmo a explicar que se havia esforçado para falar português do Brasil com o objetivo de promover o seu trabalho.

“Vim para o Brasil para promover o meu trabalho e a música portuguesa, e ao ver o que se passa em Portugal tenho vontade de voltar já porque me magoam alguns comentários (...) Se falo em português do Brasil nas minhas entrevistas aqui, é para que o público do Brasil que tem dificuldade em entender o português de Portugal possa entender-me melhor e assim levar a minha música mais longe”, disse David na altura.

Agora, alheio a polémicas, o artista voltou a falar português do Brasil.

No Instagram do programa ‘The Noite’, da SBT, esta quinta-feira, David Carreira aproveitou para dizer aos fãs que ia estar no talk show... mas com sotaque.

Veja o vídeo.