Bruma: "Quero seguir os passos de Romário e Ronaldo" (com vídeo)

Bruma foi esta sexta-feira oficializado como jogador do PSV Eindhoven. O internacional português chegou a estar comprometido com o FC Porto, mas acabou por ser convencido por um raide final do vice-campeão holandês, que enviou emissários a Portugal para assegurar os serviços do antigo jogador do Sporting, por quem o PSV pagará 15 milhões de euros aos alemães do RB Leipzig.

Num anúncio que continha até uma gralha de português - "Bruma está Conosco [connosco seria a palavra correta]" -, o PSV deu as boas-vindas ao atleta, que assinou um contrato válido por cinco temporadas e que deixou a fasquia bastante alta na hora de se apresentar aos adeptos. "Agora sou um jogador do PSV e posso seguir os passos de Romário ou Ronaldo. Estou muito feliz por estar aqui. O PSV esteve sempre de olho em mim. Espero dar um passo em frente na minha carreira, para voltar a ser chamado à seleção portuguesa", referiu Bruma ao site oficial do PSV, aludindo a dois dos mais geniais jogadores da história do futebol brasileiro, ambos com passagens de relevo pelo clube de Eindhoven na década de 90.

Já durante a tarde, novamente em declarações disponibilizadas pelos órgãos do clube, Bruma assumiu que o processo da transferência passou por complicações, mas frisou ter honrado a palavra dada ao PSV. "Não foi fácil, houve muita pressão. Mas eu já tinha dado a minha palavra ao PSV, tinha dito que vinha para cá e cumpri a minha palavra. Estou feliz por estar cá. Este é um clube que ajuda os jovens a crescer, dá-lhes liberdade. E tem um bom treinador. Já passaram aqui grandes jogadores que estão agora nos maiores clubes da Europa. Foi por isso que optei por vir para cá. Estou muito contente, estou cá para trabalhar e dar alegrias ao clube e aos adeptos. Podem contar comigo, já estou cá e espero que a minha chegada traga alegria e sucesso ao clube", sentenciou.