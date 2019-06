Pai acorrenta filho de seis anos à porta de casa "como um cão"

As autoridades ucranianas ficaram em choque quando encontraram um menino de seis anos acorrentado a uma porta, numa casa em Luhansk. O menino tinha sido preso pelo próprio pai.

De acordo com o Mirror, a polícia confirmou que a criança estava presa com uma corrente “como um cão” e tinha marcas óbvias de violência, que os polícias documentaram.

Todo o cenário da habitação – a que chamaram “casa de horrores” – era chocante, segundo as autoridades que detiveram o pai e a madrasta do menino.

O homem, de 36 anos, confessou que batia no filho e justificou o seu comportamento violento com “fins educativos”. A sua companheira, uma mulher de 27 anos, também foi levada pela polícia. Ambos estão acusados de maus-tratos infantis e “tortura”.

O jornal inglês adiantou ainda que foram pais de amigos do menino que chamaram as autoridades, depois de terem sabido pelos filhos o que se passava naquela casa.

A criança já tinha um historial de vítima de violência, tendo já sido retirada aos pais no passado. No entanto, quando o pai reconstruiu a vida com outra mulher – que não a mãe do menino – as autoridades deram-lhe novamente a custódia.

O menino está ainda a receber tratamento hospital e depois deverá ser entregue a uma instituição, pois o Ministério Público ucraniano já fez saber que não voltará a colocá-lo sob os cuidados do progenitor.