Generali lidera corrida à compra da Tranquilidade

A Generali está à frente na corrida para a compra da Tranquilidade ao apresentar a proposta financeira mais elevada. A informação é avançada pela Bloomberg que cita fontes próximas do processo. De acordo com a agência de notícias, a Generali, que tem já uma presença consolidada no mercado português, deverá passar para a fase final de negociação dos termos da aquisição.

O negócio pode avaliar a Tranquilidade em quase 600 milhões de euros, segundo a fonte da Bloomberg. A finalidade dos norte-americanos é ter o closing da venda, já depois das devidas autorizações regulatórias, até ao fim do ano.

O processo de venda da Tranquilidade começou assim há meses, tendo as propostas finais sido submetidas no início deste mês com a Generali e a Catalana a surgirem como as duas principais concorrentes, segundo fontes citadas pela Reuters. De acordo com a mesma, a gestão desta operação está a ser realizada por três bancos de investimento: Societe Generale, Jefferies and Arcano Partners.

A seguradora foi vendida à Apollo em 2015, uma operação que permitiu ao Novo Banco encaixar 40 milhões de euros, tendo a Apollo injetado 150 milhões para reforçar os capitais da instituição.

A Tranquilidade – incluindo a Açoreana que foi comprada ao Banif pela seguradora, em agosto de 2016 – é a segunda maior seguradora no segmento não vida, com uma quota de mercado na ordem dos 25%.

A seguradora tem 1,4 milhões de clientes (entre particulares e empresas) e trabalha com uma rede de distribuição de mais de 2.500 pontos de venda – 80 corretores, 2.100 agentes multimarca e 400 agentes exclusivos.