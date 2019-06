Detido burlão que usurpava identidades

A PSP deteve um homem de 57 anos suspeito de burlas e de usurpação de identidades.

O homem atuava não só cá, mas também noutros países como Espanha, França, Brasil e Argentina.

De acordo com a PSP, o homem fazia-se passar por engenheiro civil ou arquiteto e criava, em nome das vítimas, empresas de trabalho temporário na área da construção civil.

Depois, passava recibos em nome das empresas e apresentava rendimentos provenientes do trabalho. No fim do ano fiscal, as vítimas apercebiam-se de que tinham rendimentos muito superiores ao que realmente ganhavam durante o ano e tinham de pagar IRS sobre esse rendimento. Nessa altura, percebiam que tinha sido criada uma empresa em seu nome.