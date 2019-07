A jovem bailarina bracarense Carolina Costa conquista três medalhas de ouro em três dias no Dance World Cup, que decorre em Braga, com cerca de sete mil dançarinos, de mais de meia centena de países.

Carolina Costa, com 12 anos, depois da vitória a nível individual neste sábado, obteve novamente ouro, este domingo, com a coreografia de grupo “Amigas de Copélia”, sendo que no primeiro dia do evento internacional, o Quarteto Amigas de Esmeralda - Carolina Costa, Margarida Fernandes, Matilde Neves e Catarina de Castro, teve logo uma primeira medalha de ouro.

A bailarina agradeceu especialmente a todos os professores que trabalharam e trabalham consigo, nomeadamente à professora Annarella Roura Sanchez e a todos os docentes do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, sediado em Leiria, ao mesmo tempo que se congratulou com o êxito do evento na sua cidade natal, sendo além do mais a primeira vez que o Dance World Cup se realiza em Portugal.

A maior competição desportiva e cultural que decorre este ano em Portugal continuará a deliciar os espetadores, no Altice Forum Braga, até ao próximo sábado, dia 6 de julho, com este domingo a assinalar o início das Master Classes, exibições e competição de danças de salão, neste caso na Dome instalada na zona do parque de estacionamento do Altice Forum Braga, com entrada gratuita.