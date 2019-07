Deputados passam a ter de viajar em classe económica

Os deputados da Assembleia da República vão deixar de poder deslocar-se de avião na "classe mais elevada", após ter sido aprovado esta sexta-feira um diploma que prevê que os deputados, eleitos na próxima legislatura, apenas possam viajar em classe económica.

A medida tem em vista restringir os gastos do Parlamento referentes às viagens políticas, em particular, as deslocações dos deputados das Regiões Autónomas, avançou o Correio da Manhã.

Segundo a publicação, apenas irá haver uma exceção: caso a duração da viagem for superior a quatro horas, os deputados poderão comprar bilhetes numa classe mais alta que a económica.