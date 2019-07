1600 doses de haxixe e 10 plantas de cannabis apreendidas em Leiria

Dois homens de 20 e 21 anos foram detidos, pelo Comando Territorial de Leiria, na passada sexta-feira, por tráfico de estupefacientes. De acordo com o site oficial da GNR, os militares desta força de segurança “no decorrer de uma ação de patrulhamento (...) detetaram uma viatura suspeita a circular, que no momento em que ia a ser abordada colocou-se em fuga, acabando por se despistar”.

No interior do veículo, seguiam quatro pessoas, incluindo o condutor. O jovem de 21 anos, que desobedeceu à ordem de paragem, atirou para o exterior da viatura um saco com 1600 doses de haxixe. No seguimento da investigação, o Núcleo de Investigação Criminal de Leiria foi a casa de outro dos suspeitos, em Porto de Mós, e apreendeu 10 plantas de cannabis.

Os alegados criminosos estão sujeitos à medida medida de coação de termo de identidade e residência.