José Correia conquista melhor resultado deste ano

O piloto internacional José Correia conquistou o melhor resultado deste ano, este fim de semana, durante a Rampa Serra da Estrela, na Covilhã.

Na prova mais longa e íngreme do Campeonato de Portugal da Montanha, o piloto da JC Group Racing Team, assistido pela equipa mecânica da Vettra Motorsport, destacou-se e discutiu sempre o primeiro lugar, ao volante do seu novo Osella PA2000 Evo2, até que chegou ao segundo lugar absoluto, só superado por João Fonseca, mas cada vez com mais vantagem sobre Hélder Silva.

José Correia, o campeão nacional de GT de Montanha e vice-campeão absoluto em 2018, confirmou a sua evolução ao volante do protótipo Osella com que se estreou este ano, ao mesmo tempo que obteve o segundo lugar da classificação geral absoluta, o seu melhor resultado até ao momento em 2019, sendo a Rampa do Caramulo a quinta prova da época, no fim de semana 13 e 14 de julho.

José Correia afirmou ao SOL que “fomos melhorando os tempos nas três subidas de prova e isso permitiu-nos chegar ao segundo lugar, numa rampa sempre muito exigente em termos de pilotagem”.

Segundo o piloto bracarense, “é já o nosso terceiro pódio consecutivo e estes resultados demonstram que estamos a conseguir adaptar-nos ao carro, ao mesmo, mas também temos feito algumas alterações no carro que me deixam confiante para as próximas rampas”, acrescentou José Correia.