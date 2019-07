O médico que já deu as boas-vindas a cantar a mais de 8000 bebés

Nas últimas três décadas, o ginecologista e obstetra norte-americano Carey Andrew-Jaja já recebeu mais de 8000 recém-nascidos de uma forma muito especial. Apelidado de “médico cantor”, Jaja gosta de dar um toque musical aos primeiros minutos de vida dos recém-nascidos interpretando clássicos como “Parabéns a Você” ou “What a Wonderful World” de Louis Armstrong.

Este ano, a cidade de Pittsburgh declarou que o dia 16 de maio seria, oficialmente, o “Jaja Day”, isto é, o dia dedicado ao médico da University of Pittsburgh Medical Center Magee-Womens Hospital que nunca se esquece de dar as boas-vindas com uma canção a cada bebé. “Quando estava no início da minha carreira, vi um médico fazer isto. Quando se reformou, pediu-me que continuasse a tradição” explicou Jaja ao Pittsburgh Post-Gazette em 2002.

Ao Good Morning America, o médico esclareceu que “dar à luz é muito stressante e os profissionais de saúde têm o dever de providenciar um cuidado excelente com um sorriso na cara e uma canção no coração”. Jaja está reformado há dois anos mas, no dia 16 de junho, regressou ao hospital para fazer uma pequena serenata a uma menina, a pedido da mãe, Lindsay Grimes: “É algo tão especial no dia mais importante das nossas vidas”, referiu.

“Há uma alegria especial quando se canta para honrar o bebé e os pais e fico feliz por ver que a cidade reconheceu isso” avançou ao mesmo órgão de comunicação o antigo membro do Pittsburgh Concert Chorale, acrescentando também que “toda a gente tem uma forma de celebrar” e cantar é a sua.