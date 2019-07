Recluso escapa do Hospital Egas Moniz

Um recluso escapou ao final da noite deste domingo do Hospital Egas Moniz, em Lisboa. O homem de 45 anos encontrava-se internado há cerca de 15 dias e aproveitou-se de uma ida à casa de banho para escapar por uma janela.

Luís Mateus estava condenado a uma pena de seis anos por roubos e furtos e encontrava-se na cadeia de Silves, antes de ser hospitalizado. A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou que o recluso fugiu por volta das 23h20 de dia 30 de junho.

A Direção-geral dos Serviços Prisionais confirmou ao Correio da Manhã ter emitido um alerta para as restantes forças de segurança, com a descrição física e fotografia do preso.