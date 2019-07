Consumo de eletricidade desce 2% em junho

Valor está relacionado com o impacto das temperaturas e com o menor número de dias úteis

A REN - Redes Energéticas Nacionais revelou esta segunda-feira que o consumo de eletricidade baixou 2% em junho face ao mês homólogo de 2018.

Estes números foram influenciados pelo impacto da temperatura e menor número de dias úteis. Extinguindo estes fatores, a queda atenua para 0,2%.

Assim, no primeiro semestre, o consumo registou uma quebra homóloga de 2,2% - ou de 1%, com a correção dos efeitos da temperatura e do número de dias úteis.

A REN explica ainda que, em junho, a produção renovável abasteceu apenas 35% do consumo nacional. A não renovável chegou a 57% dos consumidores e os restantes 8% foram abastecidos com recurso a importação.