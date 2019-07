McDonald's cria hambúrguer português na Malásia e pede ajuda a Vasco da Gama | VÍDEO

A cadeia de fast-food mais conhecida do mundo apostou num novo tipo de hambúrguer na Malásia. E a dita inspiração não podia ser mais portuguesa.

‘Portuguese Chicken Burger’ tem direito a publicidade especifica e tudo. Ainda que a história dos Descobrimentos pareça ter sido rescrita. Vasco da Gama chega à costa da Malásia - numa embarcação repleta de encarnado e verde, há rancho folclórico, há galo de Barcelos – e troca um saco de malaguetas pelo novo hambúrguer.

Na página do site dedicada à ‘especialidade’ portuguesa pode ler-se que hambúrguer é constituído por “um panado de frango crocante de deixar água na boca, servida com uma mistura de vegetais e uma folha inteira de alface, entre duas fatias de pão com grãos de pimenta que o vão fazer querer mais”.