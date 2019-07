Número de mortos na estrada está a aumentar

Desde o início do ano, já morreram 224 pessoas nas estradas portuguesas - mais seis pessoas do que no período homólogo de 2018

Os dados divulgados pelo Observatório de Segurança Rodoviária, desenvolvido pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revelam que o número de acidentes na estrada diminuiu relativamente ao ano passado. Entre o primeiro dia de janeiro e o último dia de junho de 2019 registaram-se 63.058 acidentes - menos 382 acidentes do que no período homólogo do ano passado.

No entanto, apesar de o número de acidentes ter diminuído, o número de mortos e feridos graves tem aumentado. De acordo com o último balanço da ANSR - no mesmo período -, morreram este ano 224 pessoas. Comparando com 2018 - ano em que se registaram 218 vítimas mortais -, morreram mais seis pessoas.

Já os feridos graves seguem a mesma tendência das mortes nas estradas portuguesas. Comparando ao ano passado, em 2019 registaram-se mais 101 feridos graves - um total de 893 em 2018 e 994 em 2019.

No primeiro semestre do ano, o Porto foi o distrito que registou mais mortos na estrada mais mortos - 23 e Lisboa foi o distrito onde ocorreram mais acidentes - 12.796.