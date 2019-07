Mercadona abriu primeiro supermercado em Portugal

A Mercadona, empresa de supermercados, abriu esta terça-feira, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, o primeiro supermercado em Portugal. Este é o primeiro projeto de internacionalização da empresa, que opera no mercado espanhol com 1.636 lojas e uma faturação de 24.305 milhões de euros em 2018.

A visita institucional, realizada no dia anterior à abertura no supermercado de Canidelo, contou com a presença, por parte da Mercadona, entre outros, do presidente Juan Roig e da vice-presidente Hortensia Herrero, juntamente com os restantes membros do Conselho de Administração e o Comité de Direção da empresa. Acompanhados, entre outros, pelo secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, e pelo secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, e pelo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, que puderam ver em primeira mão o projeto de internacionalização da cadeia de supermercados.

"Hoje é um dia histórico para a Mercadona, pois tornámos realidade o nosso sonho de internacionalizar a empresa num país vizinho com o qual temos importantes laços emocionais e culturais, como é o caso de Portugal”, referiu Juan Roig.

Por outro lado, Eduardo Vítor Rodrigues, deu as boas-vindas à empresa e destacou: "É um enorme orgulho ver Vila Nova de Gaia acolher a abertura da primeira loja em Portugal da Mercadona, a maior cadeia espanhola de supermercados. Esta abertura reveste-se de grande importância, também, por se tratar de uma empresa que aposta fortemente na responsabilidade social, que muito valorizamos, e por proporcionar aos gaienses uma oferta comercial mais moderna. Estamos, por isso, agradecidos à Mercadona, por ter priorizado a entrada em Portugal através de Gaia, valorizando o interesse económico deste concelho e contribuindo para a criação de emprego”.

A nova loja supôs um investimento de oito milhões de euros e é a primeira das 10 lojas que a empresa tem projetadas em Portugal para o segundo semestre deste ano, todas nos distritos de Porto, Braga e Aveiro. O novo supermercado conta com uma equipa de 85 trabalhadores com empregos estáveis e de qualidade e responde ao Modelo de Loja Eficiente que a Mercadona está a implementar na sua rede de lojas. O primeiro supermercado da empresa em Portugal tem uma superfície de vendas de 1.800 m2 e tem 240 lugares de estacionamento. Tem um design que aposta por espaços amplos e diáfanos, que facilitam a entrada de luz natural e cores quentes na delimitação dos diferentes ambientes.

Esta loja é também o primeiro projeto de Responsabilidade Social da empresa em Portugal, onde o acordo de colaboração alcançado entre a Mercadona, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia de Canidelo e o Sport Clube de Canidelo permitiu que as instalações do clube de futebol Sport Clube de Canidelo sejam totalmente novas, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento da educação desportiva de crianças e jovens.