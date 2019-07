“Um homem no meio de mulheres é garanhão... uma mulher no meio de homens é porca”

Olá filha !! Quando cresceres há certas coisas que não vais perceber... como a mãe também não percebe ! Por isso a mãe vai te dar uns exemplos :) um homem postar fotos do seu peito é super normal uma mulher fazer isso já é considerada porca 🤷🏽‍♀️. Um homem cantar músicas a dizer que quer mulheres é super cool e divertido... uma mulher a cantar que quer homens é considerada porca 🤷🏽‍♀️. Um homem a dançar de uma forma sensual é considerado sensual.... já uma mulher é logo porca 🤷🏽‍♀️. Um homem no meio de mulheres é garanhão... uma mulher no meio de homens é considerada porca 🤷🏽‍♀️. Um homem que já teve com várias mulheres é normal, uma mulher que já teve com vários homens é considerada porca 🤷🏽‍♀️.Um homem a tirar uma foto de tronco nu e de costas é porque quer mostrar os seus músculos , uma mulher a tirar uma foto de costas de top e calção é porque quer mostrar o cu 🤷🏽‍♀️. Um homem que se veste bem ,cheiroso , cuidado é elegante, uma mulher que se vista da maneira que ela quiser mas por acaso a roupa calha a ser curta... o que é que ela é? Porca 🤷🏽‍♀️. No concerto um homem tira a blusa o público fica louco , no dia seguinte a notícia é: o cantor tirou a blusa e leva seus fãs à loucura, no concerto uma mulher tira a sua blusa o público fica louco , no dia seguinte a notícia é: cantora fica nua 🤷🏽‍♀️. Um homem com um filho até é giro... uma mulher com um filho já não tem assim tanta graça 🤷🏽‍♀️etc etc etc. mas a mãe vai te ensinar que nada disto faz sentido! E por mais que ouças coisas más lembra te que a vida é tua! E ser mulher é a melhor coisa do mundo 🤘🏽✊🏽

