Terra Fértil - Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira é um concelho do distrito de Lisboa, pertencente à área metropolitana de Lisboa, com 136 886 habitantes, tem seis freguesias (União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, União das Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, União das Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Freguesia de Vialonga e Freguesia de Vila Franca de Xira) e assume-se como uma terra ribatejana. Vila Franca está perto de Lisboa, são 34 quilómetros de distância, de carro demora-se um pouco mais de 30 minutos, de comboio a viagem dura menos de meia-hora. Vila Franca está tão perto da metrópole, mas simultaneamente não larga, nem esquece as suas mais ancestrais tradições campestres!

No primeiro fim de semana de julho cumpre-se a tradição e vive-se o Colete Encarnado em Vila Franca de Xira. São 87 anos de uma carismática festa que se instituiu como marca do Concelho e no mundo da Festa Brava. Celebrando a figura ímpar do Campino e as tradições ligadas ao campo são três dias que não deixam ninguém indiferente. Além das ansiadas Esperas e Largadas de toiros nas ruas, a Corrida de Campinos, a Homenagem ao Campino (José Joaquim da Silva) com a entrega do Pampilho de Honra (Joaquim Luís Vicente), o Desfile de Campinos, Cavaleiros e Amazonas e a garraiada trazem momentos repletos de emoção, cor e alegria contagiante.