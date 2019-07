Governo anuncia 2.100 estágios em Administração Local

Programa Operacional Regional do Fundo Social Europeu disponibilizou 18,5 milhões de euros para financiar os estágios

O Programa de Estágios Profissionais para Administração Local (PEPAL) começa esta quarta-feira, dia 3 de julho, pelas 16h no Bombarral. À margem do arranque deste programa, o Governo prevê que a 6.ª edição lançará “o maior número de estágios de sempre”, apontando cerca de 2.100 vagas, cuja remuneração será cofinanciada pelos programas operacionais regionais do Fundo Social Europeu, num valor a rondar os 18,5 milhões de euros.

O PEPAL, esclarece o Ministério da Administração Interna em comunicado, é um programa que visa jovens desempregados até aos 30 anos – ou 35 anos, para os portugueses portadores de deficiência ou incapacitados - e funciona como “instrumento de apoio à transição dos jovens do sistema de ensino à formação profissional para o mercado de trabalho”, tendo o derradeiro objetivo responder às dificuldades de inserção na vida profissional e aumentar o perfil de empregabilidade dos candidatos.

Os estágios são promovidos por entidades públicas, tais como: “municípios, freguesias, áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais, empresas locais e associações públicas de municípios e de freguesias”, acrescenta o Governo, que estará representado neste programa pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e pelo Ministro do Planeamento, Nelson de Souza.