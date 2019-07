Emprego. Foi atingido em 2018 o valor mais elevado dos últimos 9 anos

O emprego em Portugal atingiu, em 2008, o valor mais elevado dos últimos nove anos, com 4631,1 pessoas empregadas. Os dados foram ontem divulgados pelo Centro de Relações Laborais (CRL) no relatório anual sobre emprego e formação, que explicou ainda que, no último ano, o emprego no nosso país englobou mais 105 mil pessoas.

“O aumento do emprego permitiu que a taxa de emprego (15 e mais anos) tenha chegado aos 55%, verificando-se um crescimento do emprego feminino mais acentuado que o masculino”, explica o relatório, adiantando também que, tal como aconteceu em 2017, a taxa de emprego em Portugal superou a da União Europeia.

O relatório disse, no entanto, que o aumento de emprego “não foi homogéneo entre os diferentes escalões etários”. O documento revela que foi verificada uma diminuição do emprego no escalão etário entre os 35 e os 44 anos. Ainda assim, destacou a variação positiva no que diz respeito ao emprego dos escalões mais jovens, entre os 15 e os 24 anos (5%) e ainda o crescimento do emprego entre os 55 e os 64 anos (6,4%).

O documento explicou que, em média, as qualificações da população aumentaram, “tendo a população empregada com o ensino secundário e superior crescido para cerca de 54% do total”.

Nesse sentido, no ano passado, a taxa de desemprego de quem tinha o ensino básico era de 42,2%, um número menor do que a taxa para indivíduos com o ensino secundário: 68,7%. Quem tinha o ensino superior liderava a percentagem de pessoas empregadas com 78,7%. Estes valores revelam que quanto maior a escolaridade, maior é a taxa de emprego.

Em termos setoriais, o relatório revelou que a população empregada nos serviços - que correspondia a 68,8% do total - cresceu 2,7%, um pouco mais que a população empregada na indústria, construção, energia e água (25,4% do total), que cresceu 2,6%. Na agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, o emprego representava 5,8% do total, registando um decréscimo de 3,7% quando comparado com 2017.

Desemprego caiu No ano passado, no Continente, 343,5 mil pessoas estavam desempregadas. O número representa um decréscimo de 21,6% relativamente ao ano anterior. A maioria dos desempregados eram, em 2018, mulheres: 52,6%.

À procura do primeiro emprego, no mesmo ano, encontravam-se 41,7 mil pessoas, um número inferior aos que procuravam um novo emprego: 301,6 mil. Já o número de empregados de longa duração registou um decréscimo de 30,5% quando comparado com 2017, fixando-se nos 174 mil, uma diminuição superior ao triplo do decréscimo que registaram os desempregados até 12 meses: -8,9.

Ganho médio mensal de mais de 1130 euros Com base em dados divulgados pelos quadros de pessoal, o relatório revelou que, em outubro de 2017, o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem a tempo completo, no Continente, era de 1133,34 euros, um aumento de 2,3% face ao mesmo mês do ano anterior.

Já no que diz respeito ao ganho médio mensal feminino, este representava cerca de 81,7% do masculino. A mediana do ganho em 2016 era de 822,95 euros.

Entre 2017 e 2018, os contratados sem termo cresceram 2,8%, um pouco mais do que os contratados a termo, que aumentaram 2,4%. No Continente, 78% dos 3859,6 mil trabalhadores por conta de outrem tinham contratos sem termo, 18,3% tinham contratos a termo e 3,6% tinham outro tipo de contratos (sazonais, ocasionais e de prestação de serviços).