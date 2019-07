Bruno de Carvalho recebido com aplausos à entrada do tribunal

Vários apoiantes marcaram presença no Campus de Justiça

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho chegou esta quarta-feira à tarde ao Campus de Justiça em Lisboa, onde decorre a fase de instrução do processo do ataque à academia de Alcochete.

À chegada, Bruno de Carvalho, que está acusado de ser o autor moral do ataque, tinha à sua espera vários apoiantes, devidamente munidos de cartazes e faixas, que o receberam com aplausos.

O ex dirigente leonino é acusado pelo Ministério Público de estar por trás de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 de ofensa à integridade física qualificada, de 38 de sequestro, de um crime de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.

Na audiência em tribunal marcam também presença outros 23 arguidos do processo, entre eles o antigo líder da Juve Leo Fernando Mendes que, segundo o Correio da Manhã, se sentou afastado de Bruno de Carvalho. No interior da sala estão cerca de vinte polícias.

Sublinhe-se que o processo pertence ao Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro, mas a fase instrutória decorre em Lisboa, por razões de logística.