“Foi oferecido meio milhão aos jogadores antes de jogos com Benfica e Marítimo”

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho disse esta tarde em tribunal que os jogadores do Sporting recusaram um prémio de meio milhão de euros em caso de vitória sobre o Benfica e o Marítimo.

"Antes do jogo com o Benfica e depois antes do jogo com o Marítimo, foi oferecido meio milhão de euros aos jogadores, mas eles recusaram este prémio. Coincidência ou não, não conseguiram os objetivos", disse Bruno de Carvalho ao ser ouvido pelo juiz no âmbito da Instrução do ataque à Academia de Alcochete.

Bruno de Carvalho disse ainda que as críticas aos jogadores tinham como objetivo melhorar o rendimento da equipa. "Só houve um capitão que não percebeu isso: Rui Patrício".