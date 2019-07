Taxista esfaqueado violentamente em Lisboa conduz até casa do filho antes de pedir ajuda

Um taxista foi atacado, esta quarta-feira, por assaltantes que o esfaquearam em várias partes do corpo, na Charneca do Lumiar em Lisboa

O homem, de 64 anos, estava muito ferido com múltiplas facadas na cara, no tórax, no abdómen, nas mãos, nos braços e nas pernas, mas ainda conduziu o automóvel até casa do filho em Odivelas, segundo o Correio da Manhã.

O filho chamou de imediato o INEM, que levou o taxista em estado grave para o Hospital de Santa Maria, onde esteve nove horas no bloco operatório.

Fontes policiais adiantaram ao mesmo jornal que o roubo terá ocorrido pela 1h30, sendo que os assaltantes levaram a carteira do taxista, que terá resistido o que terá motivado as múltiplas facadas.

PSP está a investigar o caso.