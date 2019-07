Lisboa tem uma nova ambulância de socorro para os animais

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou, esta quarta-feira, a aquisição de uma nova ambulância de socorro animal que estará agora ao dispor da Casa dos Animais de Lisboa (CAL), a entidade responsável pela recolha e segurança dos animais sem dono que circulam na cidade.

Segundo a publicação da CML no Facebook “a viatura pode transportar mais de quatro animais, gatos e cães, incluindo os de grande porte”. O veículo conta com uma marquesa, uma ligação de oxigénio e equipamentos de suporte básico de vida que asseguram a segurança do animal até a chegada à CAL, em Monsanto, onde irá receber uma assistência mais profunda da parte do veterinário.

A Casa dos Animais já dispunha de dois veículos, antes da aquisição deste último, no entanto, a diretora clínica da Casa dos Animais de Lisboa Marta Frade sublinha a importância da nova viatura ao Notícias ao Minuto e declara que esta vai ser totalmente "dedicada aos animais acidentados e doentes que necessitam de suporte básico de vida e cuidados especiais".

"Uma cidade que vai fazer isto é certamente uma cidade que está a subir no seu patamar do seu sentido cívico no respeito pelos animais e pela sua dignidade, e pela dignidade das pessoas que têm estes animais", declarou o presidente da câmara, Fernando Medina.

O veículo foi comprado através do Orçamento Participativo de Lisboa, um projeto em que os cidadãos votam e escolhem os projetos mais urgentes para a cidade. "Nos últimos quatro anos a Câmara Municipal de Lisboa já investiu 230 mil euros na renovação da frota da CAL", relembra a própria na sua publicação de Facebook.