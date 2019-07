Metade dos salários vão para um décimo dos trabalhadores

Metade das remunerações pagas em todo o mundo fica nas mãos de 10% dos trabalhadores. O alerta foi dado pela Organização Mundial do Trabalho (OMT), num relatório publicado esta quinta-feira. No entanto, as estatísticas de distribuição de rendimentos de trabalho excluem os rendimentos de capital, ou seja, as rendas provindas da detenção de propriedade imobiliária, terrenos, ações, patentes e outras formas de receita.

A OMT revela ainda a desigualdade na média salarial entre os 10% trabalhadores mais pobres e os ordenados dos 10% do topo da pirâmide. Enquanto os primeiros auferiram, em média, 22 dólares mensais (19,5 euros), os últimos receberam 7445 dólares por mês (6607 euros).

Em termos absolutos, isto significa que 20% dos trabalhadores com ordenados inferiores - 650 milhões de pessoas - recebem menos de 1% do total de salários pagos em todo o mundo. Enquanto 69% do total de rendimentos do trabalho vão para 20% dos trabalhadores, os outros 80% ficam com os restantes 31% da distribuição salarial.

“Os 10% mais pobres precisariam de trabalhar mais de três séculos para ganhar o que os 10% mais ricos ganham num ano”, disse o economista da OMT Roger Gomis.

Embora as desigualdades salariais sejam mais elevadas nos países em desenvolvimento, a OMT alerta para o padrão de decrescimento e estagnação salarial das classes médias nos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. “Tanto a Europa como as Américas são os principais impulsionadores no declínio global dos rendimentos do trabalho”, lê-se no documento.

Os dados mostram que, em termos relativos, quando os rendimentos laborais daqueles que recebem maiores ordenados são aumentados, geralmente, isso significa “perdas para todos os outros”, alertou Steven Kapsos, diretor da Unidade de Análise e Produção de Dados da OMT.

Do lado contrário, Kapsos explica que quando a distribuição aumenta para aqueles que auferem rendimentos médios ou baixos, “os ganhos tendem a ser generalizados, favorecendo todos”, exceto aqueles que auferem rendimentos superiores.