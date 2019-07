“Se João Félix vale isto, quanto vale Bruno Fernandes?”

Ronny Lopes, jogador do Mónaco, mostra-se “surpreendido” com os valores envolvidos na transferência do internacional português para Madrid.

Questionado sobre os valores da transferência, Ronny Lopes confessa que não esperava valores tão elevados e questiona qual será o valor de mercado de Bruno Fernandes.

“A mim surpreende-me. São números muito elevados. Às vezes, na conversa com amigos, questiono 'se o João Félix vale isto, Bruno Fernandes vale quanto?' Um médio que marca trinta golos vale quanto? Não é culpa do João. São os clubes e as pessoas que metem estes valores. É muita pressão para um jogador tão jovem. Ele tem qualidade, sem dúvida, mas ainda tem muita coisa a aprender. São valores bastante elevados”, disse o jogador do Mónaco em entrevista à SportTV.