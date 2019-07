Sismo de 7,1 no sul da Califórnia

Um dia depois da Califórnia ter registado um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter, este sábado foi registado um novo terramoto, desta vez de 7,1 na escala de Richter.

Segundo as autoridades da Califórnia, há registo de “múltiplos feridos e incêndios”, tal como danos acentuados em estradas e nos edifícios.

Em declarações ao New York Times, um especialista em sismo disse que o sismo deste sábado ocorreu a noroeste do epicentro do abalo sentido na quinta-feira. Ainda segundo Tom Eaton, este sismo terá registado oito vezes mais energia do que o abalo de quinta-feira.