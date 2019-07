Vila Franca de Xira. Viver o campo na cidade com o tejo aos pés

O Terra Fértil veio a Vila Franca, estamos tão perto e simultaneamente tão longe de Lisboa. Cerca de meia-hora foi o tempo que demorámos a chegar a esta terra ribatejana, que neste fim de semana está em festa, vive-se o Colete Encarnado, um evento que parece só ser possível acontecer a horas de distância da capital do país, pois traz para as ruas da cidade o campo: toiros, cavalos, campinos, fandango e, claro, a festa brava! O Tejo está, ou melhor, corre aqui ao lado e é testemunha de toda esta vivência.

Vila Franca de Xira é um concelho do distrito de Lisboa, pertencente à área metropolitana de Lisboa, com 136 886 habitantes, tem seis freguesias e assume-se como uma terra ribatejana. Vila Franca está perto de Lisboa, são 34 quilómetros de distância, de carro demora-se pouco mais de 30 minutos, de comboio a viagem dura menos de meia-hora. Vila Franca está tão perto da metrópole, mas simultaneamente não larga, nem esquece as suas mais ancestrais raízes e tradições rurais!

Até domingo, dia 7, cumpre-se a tradição e vive-se o Colete Encarnado em Vila Franca de Xira. São 87 anos de uma carismática festa que se instituiu como marca do concelho e no mundo da Festa Brava. Celebrando a figura ímpar do campino e as tradições ligadas ao campo.

Vila Franca tem tudo o que uma grande cidade tem, aliás, não tem só isso, tem mais do que isso, tem mais qualidade de vida. A vida vive-se mais devagar, com mais segurança, mais tranquilidade.

Educação, saúde e segurança estão garantidas por uma eficiente rede de serviços públicos. O ensino tem uma oferta diversificada, há um Hospital Distrital, a PSP está presente nas áreas urbanas e a GNR nos meios rurais.

Tem isto tudo e tem Lisboa já ali!

Perguntámos ao Presidente da Câmara, Alberto Mesquita Porque é que é bom viver em Vila Franca de Xira?

É bom viver na cidade e no concelho de Vila Franca de Xira porque existem neste território um conjunto de fatores que concorrem para uma boa qualidade de vida das populações. A proximidade com a capital é um deles, favorecida pelas vias de comunicação rodoviária e ferroviária e também fluvial. Existem recursos naturais de exceção, como o rio Tejo e as Lezírias, em que a criação, pelo Município, de espaços públicos qualificados, tem potenciado o pleno usufruto desses mesmos recursos. É um Município que valoriza as suas origens e isso dá sentido aos nossos projetos de futuro. Por outro lado, é um Concelho muito atrativo para o investimento empresarial, existindo uma taxa de desemprego abaixo da média nacional. Por tudo isto, vale a pena vir a Vila Franca de Xira, quer seja para visitar, viver, investir ou trabalhar.

Desenvolvimento económico de olhos postos na revisão do PDM

O concelho de Vila Franca de Xira tem demonstrado ser bastante atrativo para o investimento em áreas tão distintas como a investigação, a indústria aeronáutica, farmacêutica ou a logística. Por outro lado, a procura de residência no concelho também tem sido uma realidade.

O concelho tem uma vasta área rural que pretende valorizar, assim como todo o património natural, potenciando-o enquanto valor acrescentado do concelho e da Área Metropolitana, com especial destaque para os Mouchões do Tejo.

A segunda revisão do PDM será assim a base de uma estratégia de posicionamento de Vila Franca de Xira na Área Metropolitana de Lisboa, esperam-se encontrar respostas para temas fraturantes, como é o caso da navegabilidade do Tejo com a criação do Porto da Castanheira do Ribatejo e a aposta de forma ainda mais vincada na aeronáutica ligada ao Aeródromo de Alverca e às oficinas da OGMA.

Aposta turística – a Tauromaquia, o Tejo, o Campo e a Cultura

O turismo é uma forte aposta para o desenvolvimento do território, o investimento municipal na promoção turística é assumido, numa estratégia diretamente ligada à afirmação e valorização dos aspetos mais genuínos e identitários do concelho. A identidade de Vila Franca de Xira está profundamente ligada à proximidade do rio Tejo e ao campo. É esta relação permanente com as lezírias e o rio que melhor define este território, nunca esquecendo a cultura tauromáquica.

A cultura tauromáquica é uma marca de referência, pois esta é uma terra desde sempre associada à criação de cavalos e toiros de lide, assim como à figura ímpar do campino, personagem central das Festas do Colete Encarnado. Existe todo um património material e imaterial ligado à afición e à Festa Brava, que passa pelas corridas de toiros na centenária Praça Palha Blanco, mas também pelas esperas e largadas de toiros, pela Escola de Toureio José Falcão, diversos museus e monumentos e a existência de dezenas de tertúlias.

No que diz respeito à ligação ao rio, para além dos Caminhos Pedonais Ribeirinhos, que são uma referência arquitetónica e paisagística de nível nacional e internacional, destaque para os passeios de barco a bordo do Barco Varino Liberdade, que representam uma oportunidade para desfrutar de uma experiência única, permitindo em simultâneo a vivência de um turismo de natureza, fluvial e cultural. A ligação ao campo é também uma componente de grande importância turística, com toda a fauna e flora que podemos encontrar nos vastos campos da Lezíria. Destaque para o EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves, em plena Reserva Natural do Estuário do Tejo, e para a existência de diversos operadores na área do Turismo Equestre, que possibilitam a interação com a natureza e os animais, fazendo passeios a cavalo por rotas históricas, aulas de equitação ou férias equestres.

Outro aspeto fundamental para a promoção turística de Vila Franca de Xira é a forte aposta na área da Cultura, sendo esta uma das principais prioridades da Câmara Municipal. O investimento nesta área concretiza-se por exemplo na realização de eventos de grande qualidade, tais como: a Exposição Cartoon Xira, a Bienal de Fotografia e outras grandes exposições no Celeiro da Patriarcal, edifício de referência que se assume como a principal sala de exposições do município. A Biblioteca Municipal – Fábrica das Palavras é simultaneamente um centro cultural e um edifício de referência na arquitetura contemporânea, da autoria do Arq.º Miguel Arruda. A sua presença junto à frente ribeirinha e ao Caminho Pedonal que liga Vila Franca de Xira a Alhandra em paralelo ao rio Tejo, torna este espaço também num forte ponto de atratividade turística. O Museu do Neo-Realismo é um espaço de características únicas no panorama cultural nacional, com créditos reconhecidos nas vertentes expositiva, de conservação e investigação, destacando-se pela riqueza e diversidade do seu espólio documental e artístico. Funciona num moderno e belo edifício projetado pelo Arq.º Alcino Soutinho, bem no centro da cidade de Vila Franca de Xira.

As pessoas fizeram as pazes com o Tejo

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira é a principal responsável pela aproximação das pessoas ao rio. Durante décadas a população não vivia o Tejo, hoje a realidade é outra. Tudo graças a um vasto conjunto de Reabilitações Urbanas. O município tem aproveitado com eficácia os fundos comunitários, com uma taxa muito elevada de candidaturas aprovadas, às quais está também diretamente associado um fortíssimo investimento municipal. As oito candidaturas atualmente em fase de implementação correspondem a um investimento global superior a 17 milhões e meio de euros, com um investimento elegível de cerca de 10 milhões e 700 mil euros. A comparticipação do Portugal2020 situa-se assim, em termos globais, num valor de aproximadamente 5 milhões e 350 mil euros.

Esta estratégia local tem permitido, já desde o ano 2000, fazer intervenções de grande fôlego e com um impacto muito positivo na melhoria do espaço público e na consequente qualidade de vida dos vilafranquenses. O destaque mais relevante é sem dúvida todo o trabalho realizado na requalificação da frente ribeirinha, que se estende ao longo de 22 quilómetros no concelho de Vila Franca de Xira. Tendo iniciado este trabalho com o Passeio Ribeirinho entre Alhandra e Vila Franca de Xira, seguiu-se para a zona sul do concelho, com o Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria e o Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo. Com a entrada em funcionamento em 2018 do Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo (investimento total de 2,3 milhões de euros), somam-se já 12 quilómetros de frente ribeirinha qualificada, com espaços públicos de excelência para o lazer e prática de desportos ao ar livre.