Sismo na Califórnia assusta jornalistas durante a apresentação do telejornal | VÍDEO

Um dia depois da Califórnia ter registado um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter, este sábado foi registado um novo terramoto, desta vez de 7,1 na escala de Richter.

Durante o sismo dois jornalistas da estação televisiva CBS estavam em direto e tiveram de interromper o telejornal devido ao forte abalo que se estava a sentir.

Segundo os jornalistas, a emissão foi interrompida uma vez que tiveram de se proteger por baixo da mesa. Os mesmos contaram que sentiram a mesa a tremer, tal como todo o edifício.

WATCH: @CBSLA anchors seek shelter under desk during live broadcast when 6.9 magnitude Southern California earthquake strikes pic.twitter.com/hB7wyWulQD