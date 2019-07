No jogo referente ao 3.º e 4.º lugar da Copa América, a Argentina vencia o Chile por 2-0 aos 36 minutos quando Lionel Messi envolveu-se numa acesa discussão com Gary Medel. Os dois jogadores empurraram-se e acabaram por receber ordem de expulsão, com o capitão da Argentina a ficar incrédulo com a decisão.