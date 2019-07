Marcelo Rebelo de Sousa homenageia cantor brasileiro João Gilberto

Marcelo Rebelo de Sousa falou da carreira musical do cantor e relembrou músicas como “Chega de Saudade" e "Desafinado" que desencadearam uma “revolução musical” na opinião do chefe de estado português.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa homenageou o cantor brasileiro, João Gilberto que morreu este sábado aos 88 anos.

"Quem viveu essa época, e mesmo quem não a viveu, não esquece a novidade de João Gilberto, nem o seu legado", escreveu na página oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa falou da carreira musical do cantor e relembrou músicas como “Chega de Saudade" e "Desafinado" que desencadearam uma “revolução musical” na opinião do chefe de estado português.

"A Bossa Nova, alegre e melancólica ao mesmo tempo, nasceu de uma vontade de, como disse João Gilberto, tirar os excessos, seguir o curso natural das coisas, dar as notas de modo a não prejudicar a poesia", escreveu.

"Uma voz baixa, um violão, uma batida e um sentimento poético-melódico ímpar deram à música popular brasileira um sucesso e um reconhecimento inéditos, concorrendo mesmo, na Europa e nos Estados Unidos, com os êxitos anglo-americanos das décadas do pós-guerra", acrescenta ainda no texto de homenagem.