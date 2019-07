Vanessa Oliveira revela sexo do bebé

Grávida pela segunda vez, Vanessa Oliveira confessou à revista Cristina já saber o sexo do bebé. A apresentadora de televisão e o Dj Kamala vão ter uma menina.

Durante a entrevista, a apresentadora declarou ter alguns receios com a nova gravidez. Vanessa diz sentir-se pressionada com o ter de educar uma menina, visto ter sido uma adolescente rebelde e tem medo que o filho mais velho possa vir a enfrentar uma fase complicada, com uma nova criança em casa.