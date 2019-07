Guerra comercial. Comércio mundial pode ser prejudicado em 1,5 biliões

É já sabido que a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos pode trazer graves consequências a nível mundial. Desta vez, um estudo da Crédito y Caución revela que a guerra pode significar perdas comerciais no valor de 1,5 biliões de dólares (cerca de 1,33 biliões de euros) até ao final do próximo ano.

O estudo mostra ainda um segundo efeito: é que existe uma incerteza sobre a política comercial que pode impulsionar um aumento no número de insolvências nos mercados avançados, depois de quase uma década

de grandes melhorias anuais.

A Crédito y Caución estima que a aplicação de medidas cada vez mais rigorosas, especialmente no que diz respeito ao comércio entre a China e os Estados Unidos, possa vir a ter efeitos negativos sobre as economias de outros países, nomeadamente Japão, Taiwan, Vietname e Coreia do Sul, “os principais parceiros comerciais do gigante asiático, onde as exportações para a China já caíram entre 10% e 20%”.

O estudo explica também que parte do comércio destas economias está a orientar-se para os Estados Unidos, uma vez que mercados como o do Vietname “viram um aumento de 40% nas suas exportações para a América do Norte”. O mesmo não acontece com o Japão que, segundo o estudo, tem maior dificuldade em desviar o seu comércio, “na medida em que os seus custos laborais são mais elevados e o seu setor exportador está orientado para produtos de valor acrescentado”.

“Se as políticas comerciais continuarem incertas e as relações comerciais tensas, as insolvências vão aumentar. Esperamos que o crescimento do comércio abrande até aos 2% este ano, antes de recuperar ligeiramente em 2020, e que as falências aumentem 2% este ano”, explicou Andreas Tesch, chief market officer da Atradius.