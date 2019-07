Jorge Jesus não volta ao Benfica enquanto Vieira for presidente

Líder ‘encarnado’ convidou 18 sócios do Benfica para uma pequena reunião no Seixal.

No sábado passado, Luís Filipe Vieira e um grupo de dirigentes do Benfica convidaram 18 sócios do clube para uma pequena reunião no centro de treinos do Seixal onde foram abordados diversos temas da atualidade do campeão nacional.

Um dos temas em debate teve a ver um eventual regresso de Jorge Jesus ao Benfica, algo que Vieira recusa de forma categórica, pelos menos enquanto o mesmo estiver à frente dos destinos do clube.

Outro dos temas em debate teve a ver com a mudança do emblema do clube, como dá conta o desportivo ‘Record’ na edição desta segunda-feira. Segundo a publicação neste momento existem três alternativas ao emblema atual.

O central Rúben Dias também foi outro dos pontos abordados, com a garantia que o ‘super-agente’ Jorge Mendes chegou a entendimento com o Benfica no sentido de evitar que os principais clube europeus contratem o jogador já esta época.