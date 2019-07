Piloto morre em pleno voo e copiloto tem de fazer aterragem de emergência sozinho

Sentiu-se mal a meio e perdeu os sentidos a meio do trajeto

O piloto de um avião bimotor morreu durante um voo entre a Bahia e São Paulo, no Brasil, este sábado. Dada a situação inesperada, o copiloto teve de assumir o controlo do aparelho, tendo realizado uma aterragem de emergência no aeroporto de Campo Grande.

A meio do trajeto entre a Bahia e São Paulo, o piloto, de 59 anos, sentiu-se mal e desmaiou, foi quando o copiloto assumiu o controlo da aeronave.

Quando o avião aterrou de emergência na pista, os serviços de emergência, já alertados para a situação, ainda tentaram socorrer o piloto, mas o óbito acabou por ser declarado ainda no local.

Segundo o site brasileiro G1, o aparelho, que pertenceria a uma empresa agropecuária, tinha ainda a bordo um passageiro, além do piloto e do copiloto.

No dia seguinte ao incidente, o copiloto publicou nas redes sociais um texto de homenagem ao colega que morreu.

"No meio do caminho, como num piscar de olhos, você foi. Faltam-me palavras para descrever o que estou a sentir", escreveu.