Futre diz que “João Félix está pronto para a guerra”

Apresentação de João Félix como jogador do Atlético de Madrid decorreu na manhã desta segunda-feira.

A apresentação de João Félix, a maior transferência da história do Atlético de Madrid, contou com várias velhas glórias do clube, entre elas o português Paulo Futre, que dedicou umas palavras ao jovem jogador português.

"Ouvi durante dois meses que o 'menino de ouro' [João Félix] ia para o Real Madrid, Juventus, Manchester... quando soube que ele vinha para aqui fiquei muito feliz! Estou muito contente pelos colchoneros e por todos os portugueses. Não há dúvidas que tem o caráter para singrar. Foi fundamental para o título do Benfica, que a certa altura esteve a sete pontos de diferença. João tem caráter, está preparadíssimo para a guerra, para a luta", disse.