O tenista português, João Sousa acabou de perder nos oitavos-de-final em Wimbledon contra Rafael Nadal, pelos parciais 6-2, 6-2- e 6-2.

Apesar de Sousa ter perdido as hipóteses de vencer o torneio britânico, esta foi sua melhor prestação em Wimbledon, tendo eliminado Marin Cilic, com um triplo 6-4 e Daniel Evans, com os parciais 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 e 6-4 alcançando assim os oitavos-de-final.