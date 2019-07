Jovem detida por lamber gelado em supermercado e voltar a colocá-lo na arca

Uma americana decidiu lamber uma caixa de gelado num supermercado, pediu a alguém para a gravar e ainda desafiou os seus seguidores a fazer o mesmo.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra a mulher a lamber uma caixa de gelado num Walmart, no Texas, e a colocá-lo de novo na arca frigorifica. Além do sucedido, a mulher ainda desafiou os seguidores a fazerem o mesmo lançando o hashtag #icecreamchallenge (desafio do gelado).

As autoridades americanas acreditam ter encontrado a autora do crime, uma menor de idade de Santo António. A idade da jovem obriga as autoridades a transferirem o caso para o Departamento Juvenil de Justiça do Texas. O homem que gravou a mulher é também acusado de ter incentivado a situação e é também procurado pelas autoridades.

A marca de gelados em causa, a Blue Bell já agiu e optou por remover todas as caixas de gelado da marca do supermercado onde a situação aconteceu para zelar pela segurança da população.

Gerald Williamson, diretor de segurança pública de Lufkin, afirma que a sua "maior preocupação é a segurança do consumidor", e que estão "felizes em ver o produto contaminado fora das prateleiras", no entanto, não deixa de estar "chocado por alguém fazer isto", citando o USA Today. "Levamos isto incrivelmente a sério e estamos a agir sobre o sucedido como o crime grave que é", acrescenta.

Depois da situação várias lojas da região optaram por selaram as arcas frigoríficas, para impedir que a situação se volte a repetir.