"Passador" de menores detido no Aeroporto de Lisboa

Os menores encontravam-se sozinhos no aeroporto e um deles apresentava-se visivelmente debilitado, com problemas nos membros inferiores, o que chamou à atenção das autoridades e os fez intercetar os jovens.

O SEF deteve um “passador” de menores no Aeroporto de Lisboa, depois de este ter desembarcado de um voo proveniente de Luanda. O homem estava acompanhado por dois menores, um de 13 e outro de 15 anos, que foram detetados pelos inspetores.Além do grupo, três adultos que viajavam com o "passador" sem documentos foram detidos.

Segundo o SEF, o destino dos três era a cidade da Praia, em Cabo Verde e o passador de menores tinha dito aos jovens que depois do embarque estes deviam apresentar-se na fronteira e pedirem auxilio, citando o Observador.

Segundo a força de segurança, este tipo de situação enquadra-se num modo de atuação já detetado várias vezes por esta polícia e que consiste na aquisição de bilhete de viagem para um destino que permita o trânsito no espaço Schengen, sem necessidade de visto de escala, apresentando-se posteriormente na fronteira nacional indocumentados, solicitando proteção internacional.

Em muitos dos casos, o objetivo é transportar os jovens para países como França, Bélgica ou Alemanha, para serem utilizados por familiares e terceiros para estes conseguirem um acréscimo de apoios sociais.

O homem foi detido e encontra-se em prisão preventiva. O menor que se encontrava debilitado está hospitalizado e o outro numa instituição de acolhimento. Os três adultos foram devolvidos ao país de origem sob escolta.