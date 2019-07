Corrida de Coruche. Forcado com mais ferimentos é major da GNR

Depois de cair violentemente com a cara no chão, o oficial apresenta vários ossos da cara partidos.

O major da GNR do Comando Territorial de Setúbal e forcado do Aposento da Moita, Luís Fera foi o homem com mais ferimentos depois da corrida de sabádo, na praça de Coruche. O agente teve de ser levado de helicópetro para o Hospital de São José, em Lisboa e ainda se encontra internado.

Quando João Ventura foi mandado ao chão, Luís Fera deu o peito ao animal que o colheu com violência e acabou por cair com a cara ao chão. Tem ossos da cara partidos mas não há sinal de derrames cerebrais e não corre risco de vida, adiantou o Correio da Manhã.