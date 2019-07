Estudo conclui que um em cada cinco casais portugueses se separa depois de tirar férias

Segundo um porta-voz da Jetcost, "passar as 24 horas do dia com os seus parceiros sentimentais durante as férias, pode ser uma faca de dois gumes para alguns”.

Segundo um estudo realizado pelo motor de busca de voos e hotéis Jet Cost, um em cada cinco casais portugueses toma a decisão de divorciar-se ou acabar com o seu relacionamento depois de tirar uns dias de férias.

O estudo contou com a participação de 1.000 pessoas, com mais de 18 anos e que tenham sido casadas ou um relacionamento. Para participar era de caráter obrigatório ter passado pelo menos uma semana de férias com o companheiro/a nos últimos 12 meses.

Quando questionados sobre se lhes tinha passado pela cabeça mudar de vida, depois do tempo de pausa, 73% responderam afirmativamente. 21% admitem ter terminado uma relação, 18% dizem ter decidido ter filhos, 23% confessaram ter deixado o seu trabalho e 16% começaram a fazer exercício físico.

Este aponta para a necessidade de reflexão e sublinha que é importante compreender que “há decisões que devem ser bem pensadas a frio e não baseadas na experiência de apenas alguns dias”.

Por outro lado, aponta que o tempo de férias pode também ser útil para pensar sobre algumas decisões que tem sido adiadas e finalmente mudar de rumo.