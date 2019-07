Portugal nos quartos-de-final do Mundial de Hóquei em Patins

Depois da goleada à Colômbia (8-2), a seleção portuguesa de hóquei em patins empatou a um golo diante da Argentina, terminando, entretanto, da melhor maneira possível a fase de grupos do Campeonato do Mundo, ao derrotar a seleção chilena por claros 9-4, na terceira e derradeira jornada do agrupamento, disputada esta terça-feira, em Espanha.

Jorge Silva, João Rodrigues, Hélder Nunes (quatro), Gonçalo Alves (dois) e Rafa selaram o triunfo da seleção lusa, que ao intervalo vencia por 3-1, enquanto Marc Figa, Nicolás Fernandez e Felipe Marquez (dois) faturaram para os sul-americanos.

Os comandados de Renato Garrido conhecem esta quarta-feira o adversário nos quartos-de-final.

A formação das quinas está na Catalunha à procura do seu 16.º título mundial.