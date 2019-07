Detido proprietário de plantação de canábis

Quando confrontado pelas autoridades, homem confessou que se dedicava ao cultivo do estupefaciente

Um homem de 53 anos foi detido por indícios de tráfico de droga, na passada segunda-feira, em Aljezur. O suspeito possuía uma pequena plantação de canábis, localizada junto de uma habitação isolada.

Após a propriedade ter sido averiguada, a GNR abordou o detido que confessou dedicar-se ao cultivo do estupefaciente. No cumprimento do mandado de busca, foram apreendidas 44 plantas de canábis, 17 gramas de folhas e cerca de três doses de haxixe.