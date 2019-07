Jovem morreu esmagado em Barcelos

O jovem que morreu debaixo de um empilhador, em Barcelos, no distrito de Braga, foi autopsiado durante esta quarta-feira, tendo-se confirmado o esmagamento como sendo única causa direta e necessária do seu falecimento.

Hélder Miguel Ferreira Barros, de 28 anos de idade, morador na freguesia de Barcelinhos, concelho de Barcelos, operava o empilhador, esta terça-feira, dentro de uma fábrica, na localidade de Cossourado, em Barcelos, com o óbito a ser declarado no local, apesar dos esforços dos Bombeiros Voluntários de Barcelos e da equipa médica do INEM oriunda do Hospital de Barcelos.

A ocorrência verificou-se numa fábrica de alumínios, quando ao manobrar o empilhador, o jovem ficou debaixo da máquina, segundo revelou o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, tendo a ocorrência sido logo registada pela GNR de Barcelos.