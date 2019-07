Embaixador do Reino Unido nos EUA demite-se depois da divulgação de emails

A publicação dos emails confidenciais pelo Daily Mail provocou um atrito diplomático entre os EUA e o Reino Unido, culminando na demissão do embaixador.

O embaixador britânico nos Estados Unidos demitiu-se esta quarta-feira na sequência da divulgação de emails privados pela imprensa, onde o diplomata considerava a administração do Presidente Donald Trump de "inapta" e "desajeitada".

A publicação dos emails confidenciais pelo Daily Mail provocou um atrito diplomático entre os EUA e o Reino Unido, levando Trump a chamar Kim Darroch, o embaixador do Reino Unido, de "muito estúpido". O caso levou mesmo Trump a avisar Londres que não voltaria a dialogar com o embaixador.

"A situação atual faz com que seja impossível desempenhar o cargo", escreveu Darroch na sua carta de demissão.

A primeira-ministra em funções, Theresa May, manifestou o seu desagrado, defendendo que as autoridades britânicas precisam de ser capazes de dar "conselhos honestos".

O líder dos trabalhistas, Jeremy Cobyn, também defendeu Darroch na câmara dos Comuns: "Os comentários feitos sobre ele [Darroch] são injustos e errados. Acho que fez um bom serviço e devíamos agradecê-lo".