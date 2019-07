Incendiária detida em Vila Nova de Famalicão

A alegada criminosa colocou em perigo todas as habitações do prédio

Uma mulher indiciada pela prática do crime de incêndio urbano, no distrito de Braga, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ). Os factos criminosos terão ocorrido em Joane, Vila Nova de Famalicão, quando a alegada criminosa provocou um fogo “através da ignição, com recurso a um isqueiro, de vários objetos que se encontravam no interior do apartamento” como se pode ler numa nota publicada no site oficial da PJ.

Sublinhe-se que a suspeita sofre de distúrbios psicológicos e o incêndio afetou “consideravelmente a habitação”, sendo que colocou em perigo os restantes apartamentos e não atingiu maiores proporções porque tanto os vizinhos como os bombeiros agiram rapidamente.